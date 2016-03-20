صور.. تكريم محمد رمضان في ختام الدوري الرياضي للمتعافيين من المخدرات

اختتمت فعاليات الدوري الرياضي للمتعافيين من تعاطي المخدرات، مساء اليوم الأحد، تحت إشراف رئيس الوزراء وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 120 متعافيًا، وذلك في الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفاز فريق المعمورة على فريق الدمرداش، في المباراة النهائية، بمشاركة النجم محمد رمضان.

ورصدت عدسة “ONA” حضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتكريمهم للفريق الفائز، بالإضافة إلى النجم محمد رمضان والمطرب أحمد جمال، لمساهمتهما في حملة “أنا أقوى من المخدرات”.

المراسل عمر جمال