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بالفيديو.. والد شهيد بنى سويف: ابنى كان بيحافظ على الصلاة وبيشتغل ويساعدنى

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بالفيديو.. والد شهيد بنى سويف: ابنى كان بيحافظ على الصلاة وبيشتغل ويساعدنى بالفيديو.. والد شهيد بنى سويف: ابنى كان بيحافظ على الصلاة وبيشتغل ويساعدنى
قال أبو غنيمة محمد مصطفى، فلاح، والد المجند محمد 21 سنة من قرية شنرا بمركز الفشن ببنى سويف شهيد كمين الصفا بالعريش: "ابنى ماكنش بيفوته فرض وبيحافظ على الصلاة".

وأضاف لـ"اليوم السابع": "محمد كان بيكد ويشتغل علشان يساهم معانا فى مصاريف البيت ويعينى على المعيشة قبل التجنيد وخلال الإجازات".

وأوضح والد الشهيد أنه تلقى مكالمة تليفونية علم من خلالها باستشهاد إبنه، وقال "عند الله.. والحمد لله رب العالمين على اللى يجيبه ربنا كله".


>- ابن عم شهيد بنى سويف: آخر إجازة قالى مستعد للشهادة فى سبيل بقاء مصر

ننشر صورة لشهيد بنى سويف بكمين العريش.. والمحافظ: يكتبون تاريخ الوطن
>http://www.youm7.com/story/2016/3/20/ننشر-صورة-لشهيد-بنى-سويف-بكمين-العريش-والمحافظ--يكتبون-تاريخ/2638077#
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