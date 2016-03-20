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المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم احتفالية بعنوان "معًا مواجهة مرض الدرن"

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المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم احتفالية بعنوان "معًا مواجهة مرض الدرن" المجمع الإعلامى بالإسماعيلية ينظم احتفالية بعنوان "معًا مواجهة مرض الدرن"
نظم اليوم المجمع الإعلامى بالإسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع احتفالية تحت عنوان معًا لمواجهة الدرن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمرض الدرن وبالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر ومديرية الصحة.

شارك فى اللقاء نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالإضافة إلى مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية وطلبة المدارس وإعلاميين وأعدت الاحتفالية إيناس يوسف كبير الأخصائيين بالمجمع.

وقالت عواطف أندراوس مدير المجمع الإعلامى إن الدكتور ناجى الشهاوى وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء تحدث فى الاحتفالية حول دور الإعلام المحلى فى التصدى لجميع القضايا التى يواجهها المجتمع وتسليط الضوء عليها.

كما تناول كمال الصغير رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر دور الجمعية فى خدمة مريض الدرن والاعتناء به ونشر التثقيف والتوعية الصحية لمواجهة ميكروب الدرن.

وأكدت الدكتورة وفاء صلاح مسئول الدرن بمديرية الصحة على جهود المديرية فى مواجهة المرض والتعريف به وطرق الوقاية والعلاج، وعلى هامش الاحتفالية تم تنفيذ سلاسل بشرية من طلبة المدارس للتعريف بالمرض وخطورته على الصحة العامة.


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