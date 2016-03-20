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بالصور والفيديو.. افتتاح نافورة ميدان حى السلام بمدينة طور سيناء

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بالصور والفيديو.. افتتاح نافورة ميدان حى السلام بمدينة طور سيناء بالصور والفيديو.. افتتاح نافورة ميدان حى السلام بمدينة طور سيناء
افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، نافورة ميدان حى السلام بطور سيناء، حيث تم إنشاؤها على نفقة قوات الأمن وبأيديهم هدية لأهالى مدينة الطور، وأمر المحافظ بعمل شماسى ومقاعد وتنادت لاستقبال المواطنين.

ومن جانبه قال اللواء مجدى موسى مدير الأمن إنه وعد المحافظ أثناء عيد الشرطة بعمل شلال مائى بيد المجندين فرق قوات الأمن مثل الموجود بفرق قوات الأمن وقد تم الانتهاء قبل 19 مارس الجارى إهداء من المجندين وضباط الأمن لأهالى جنوب سيناء فى حب الوطن.

افتتاح-نافورة-ميدان-حى-السلام-بمدينة-طور-سيناء-(1)

افتتاح-نافورة-ميدان-حى-السلام-بمدينة-طور-سيناء-(2)

افتتاح-نافورة-ميدان-حى-السلام-بمدينة-طور-سيناء-(3)

افتتاح-نافورة-ميدان-حى-السلام-بمدينة-طور-سيناء-(4)

افتتاح-نافورة-ميدان-حى-السلام-بمدينة-طور-سيناء-(5)


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