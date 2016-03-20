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نقابة العاملين بمحكمة شبرا الخيمة تكرم الأمهات المثاليات..الأربعاء المقبل

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نقابة العاملين بمحكمة شبرا الخيمة تكرم الأمهات المثاليات..الأربعاء المقبل نقابة العاملين بمحكمة شبرا الخيمة تكرم الأمهات المثاليات..الأربعاء المقبل
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم فرع شبرا الخيمة، عن تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات داخل محكمة شبرا الخيمة الأربعاء المقبل، وتكريم أم الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة الذى استشهد خلال قيامه بمأمورية لضبط بعض المسجلين خطر.

وقال ناصر عبده فاضل نقيب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم فرع شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم تكريم أم الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وعدد من الأمهات المثاليات وهن "فاطمة عبد الحميد حسين" و"فايقة رمضان على" و"صباح إدريس محمد" و"ميرفت إمام طلب" و"سامية السيد عبد السميع" و"زيزى عبد الحميد محمد".

تقام الحفلة تحت رعاية المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية والمستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية والمستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة.


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