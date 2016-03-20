رئيس النادى العام بهيئة قناة السويس يفتتح المعرض السنوى للجنة النشاط النسائى

افتتح المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة النادى العام، المعرض السنوى للمنتجات اليدوية والمنزلية الذى تنظمه لجنة النشاط النسائى بالنادى العام بمناسبة عيد الأم، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وفى إطار اهتمام الهيئة بالنشاط النسائى بحضور المهندسة انتصار الأمير مدير الإدارة الهندسية وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى العام والأستاذة سحر زغلول رئيسة لجنة النشاط النسائى وذلك بنادى الشاطئ التابع لهيئة قناة السويس.

وضم المعرض مجموعة من المنتجات المختلفة تشمل مشغولات يدوية ومستلزمات منزلية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات للتجميل، بالإضافة إلى ركن خاص لملابس وألعاب الأطفال، كما أقيم على هامش المعرض حفلاً فنياً تضمن عددًا من الفقرات الغنائية والموسيقية.

ويأتى المعرض فى ظل اهتمام الفريق مُهاب مميش بتطوير منظومة الأندية التابعة للهيئة وتنمية أنشطتها المختلفة.

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