بالصور..محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يلعبان "شد الحبل والسبع بلاطات والحكشة"

شارك الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، الطلاب المشاركين فى فاعليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية، فى عدد من الألعاب حيث كون كل منهما فريقا وكانت أولى تلك الألعاب التى شاركا بها هى لعبة شد الحبل ولعبة السبع بلاطات ولعبة الحوكشة.

وكان للمشاركة من قبل رئيس الجامعة والمحافظ الأثر الطيب فى نفوس طلاب الجامعات المصرية المشاركة وكان حافزا أكبر على إحياء لمثل تلك الألعاب البيئية والحافظ عليها من الاندثار.

يذكر أن جامعة سوهاج ستضافت اليوم 20 جامعة ومعهداً إضافة يتنافس خلال مسابقاتها 200 طالب وطالبة، بداية من الكرنفال الذى سيطوف أرجاء المحافظة ويبدأ من الإستاد الرياضى ومرورا بمبنى محافظة سوهاج ومديرية الأمن والكورنيش ومبني الجامعة، وأن المهرجان يتضمن مسابقات لعبة الحوكشة، السبع بلاطات، شد الحبل، شد العصا، الطوق الطائر، النيشان، الترويحية.

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