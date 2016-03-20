جامعة قناة السويس تكرم الفائزين الأم المثالية والأب المثالى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أن احتفال الجامعة السنوى بالأم المثالية أبسط شىء تستطيع الجامعة أن تقدمه لأمهاتنا لأن الأم هى العون وهى السند وهى الظهر وهى القلب الذى ينبض بالحياة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوى لتكريم الأم المثالية والأب المثالى وتكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس و العاملين المتفوقين الذى نظمته إدارة رعاية العاملين بالجامعة اليوم الأحد الموافق 20 مارس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، وشهد الحفل الدكتور شريف عبد الحق عميد كلية الزراعة والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة فى كلمته أن إقامة هذا الاحتفال يجعلنا نتواجد مع بعض اسرة واحدة وهو ما يجعلنا نعمل سويا بشكل أفضل فى ظل الظروف التى تحيط بنا، وإننا لم نصل إلى ما نتمناه ونسعى له مازال أمامنا الكثير، وذلك فى ظل السياسة التى اتفقنا عليها منذ أول يوم وهى المشاركة للجميع فى الإدارة والنهوض والتقدم والتنمية.

وأشار الدكتور ممدوح غراب إلى أنه كان الأسبوع الماضى يرافقه أمين عام الجامعة فى زيارة للكويت وتم عقد منح وداورات تدريببة للعاملين بالجامعة لتنمية قدراتهم وذلك فى إطار سعينا خلال عام أو عامين العمل نحو الجامعة الذكية، وشكر رئيس الجامعة فى نهاية كلمته الجميع على هذا التنظيم الرائع وتمنى أن يظل الجميع متواصلين ومجتمعيا دائما فى الاحتفالات.

وأشار المهندس محمد النساج ان الفائزين فى مسابقة الأم المثالية هم أمينة محمد شويمى إدارة العلاقات الثقافية و ملكة نبيل السعيد إدارة الخدمات الطبية وأمال عبد الروؤف كلية الزراعة ومنى محمود الخضرى كلية التجارة وزينب السيد السيد كلية التمريض والفائزين بمسابقة الأب المثالى هم مختار أحمد محمد إدارة شئون الطلاب وإبراهيم إبراهيم سرحان إدارة العلاقات العامة وسمير عبد العظيم الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وأضاف عصمت العرباوى مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية أنه تم تكريم 12 طالبا وطالبة من الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى مرحلة الجامعة و20 طالبا فى المرحلة الثانوية و 17 طالبا و طالبة فى المرحلة الإعدادية و40 طالبا و طالبة فى المرحلة الابتدائية.

و أضافت ماجدة عبد الفتاح مدير إدارة رعاية العاملين أن الاختيار جاء طبقا لمعايير وشروط أهمها تقدير أهمية التعليم للأبناء و القدرة على إيجاد مصادر متنوعة لزيادة دخل الأسرة و دمج الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع ومدة الزواج لا تقل عن 20 عاما و ألا يقل سن الأم عن 40 عاما و سن الأب عن 50 عاما.

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