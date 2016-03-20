محافظ الاسكندرية يوجه إنذارا شديد اللهجة لشركة النظافة لرفع مستوى الخدمة

وجه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إنذارا شديد اللهجة لشركة نهضة مصر المسئولة عن نظافة المدينة، وذلك بعد صرف كافة المستحقات المالية لها، وشدد المحافظ على الشركة ضرورة رفع مستوى النظافة بالمدينة بالكامل وألا يقتصر الاهتمام على المناطق السياحية، وضرورة العمل على نظام الورديات للانتهاء من رفع القمامة المتراكمة نتيجة إضراب عمال الشركة الذى حدث من أيام، وعودة مستوى النظافة بالمدينة إلى المستوى المطلوب من الشركة ، مشيرا إلى أنه حال التقصير أو التقاعس سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة والعاملين بها.

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن المحافظ شددد على جميع رؤساء الأحياء باستخدام معدات الأحياء وجميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق النظافة المطلوبة في رفع القمامة المتراكمة والانتهاء من تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن، مضيفا:" على الجميع العمل بأقصى جهد ممكن لحل تلك المشكلة بجميع أنحاء المحافظة، وسوف يتم محاسبة الأحياء المقصرة في تحقيق النظافة في جميع المناطق".

، وأوضح أن مستوى النظافة الموجود حاليا في المناطق السياحية لا بد أن يعمم في جميع المناطق الأخرى، وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتعين معاونين لهم مختصين للمساعدة في حل مشكلة النظافة و التعاقد مع مقاول لرفع القمامة إذا تطلب الوضع .

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