استراحة - براجا (1)-(0) ماديرا .. كوكا أساسيا

يلعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا بشكل أساسي ضد يونياو ماديرا بالدوري البرتغالي يوم الأحد.

وسجل جوسوي هدف براجا الأول من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 35.

ويحل يونياو ماديرا ضيفا على براجا ضمن الجولة 27 من الدوري البرتغالي.

ويدخل كوكا اللقاء منتشيا بتأهل فريقه لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس على حساب فينيرباهتشه والذي سجل في شباكه هدفا في لقاء الإياب وصنع مثله.

وسجل مهاجم الأهلي السابق 14 هدفا هذا الموسم.

ويصل كوكا إلى القاهرة يوم الاثنين للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلتقي بنظيره النيجيري يوم الجمعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 الجمعة المقبل.

ويعود الفراعنة لملاقاة نيجيريا في الجولة التالية من التصفيات يوم 29 مارس الجاري.