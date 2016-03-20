بالفيديو - بيل يصنع التاريخ بهدفه في إشبيلية .. وعودة بعد غياب لـBBC

دخل جاريث بيل تاريخ الدوري الإسباني بعدما صار أكثر لاعب بريطاني يسجل في المسابقة.

إشبيلية يحل ضيفا على ريال مدريد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

لقاء شهد تسجيل جاريث بيل هدف ريال مدريد الثالث في المباراة وهدفه الـ43 بقميص الملكي.

وأصبح جاريث بيل هو أكثر لاعب بريطاني يسجل في تاريخ الدوري الإسباني بعدما تخطى جاري لينكر صاحب الـ42 هدفا. (شاهد الهدف)

البريطاني التاريخي لينكر سجل 42 هدفا في 103 مباراة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة.

عودة BBC

هدف بيل في مرمى إشبيلية أيضا كتب عودة BBC للتسجيل في مباراة واحدة لأول مرة منذ يناير 2016.

كريم بنزيمة افتتح التسجيل لريال مدريد ضد إشبيلية بهدف في الدقيقة الخامسة

قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ64.

ليكمل بيل ثلاثية BBC بهدف في الدقيقة 66.

وتعد أخر مرة نجح فيها BBC في التسجيل بلقاء واحد لمباراة خيخون في الـ17 من يناير. ويصل الثلاثي لهدفهم رقم 200 معا.

وبعدها غاب بيل لفترة وكذلك بنزيمة.