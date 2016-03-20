مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) شبيلية.. خيسي يسجل الرابع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء ريال مدريد وإشبيلية في إطار مباريات الأسبوع الـ30 في الدري الإسباني.

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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ق86: تمريرة متبادلة بين خيمس رودريجيز وخيسي تسلمها الأخير في مواجهة المرمى ثم سدد الكرة على يسار الحارس في الشباك.

ق67: تسديدة "لوب" من بنزيمة من فوق الحارس سددها بيل في المرمى الخالي.

رونالدو يضيع ركلة الجزاء.

أووووووووه ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

ق26: نافاس تصدى لركلة الجزاء.

ق25 أوووووه فاران يرتكب ركلة جزاء.

ق4: توغل من جانب إسكوديرو لداخل منطقة جزاء الميرنجي، سدد اللاعب الكرة بقوة لكن نافاس تصدى لها.

أحداث اللقاء