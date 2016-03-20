أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - الانتفاضة الأرجنتينية مستمرة.. إيجواين يقود نابولي لقهر جنوى

Google+ Print
بالفيديو - الانتفاضة الأرجنتينية مستمرة.. إيجواين يقود نابولي لقهر جنوى بالفيديو - الانتفاضة الأرجنتينية مستمرة.. إيجواين يقود نابولي لقهر جنوى

(إفي): اقتنص نابولي فوزا متأخرا من ضيفه جنوى بشق الأنفس بنتيجة (3-1) يوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ30 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب "سان باولو" معقل نابولي، أنهى الفريق الزائر الشوط الأول متقدما في النتيجة عبر توماس رينكون في الدقيقة 10 بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لم يرها بيبي رينا إلا وهي داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، قلب أصحاب الأرض الطاولة على جنوى بعدما عادلوا النتيجة عبر الأرجنتيني جونزالو إيجواين في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من الألباني السيد هساي ليمهد الكرة داخل المنطقة ويضعها على يمين.

وواصل اللاعب ذاته تقمص دور المنقذ بعدما أحرز الهدف الثاني قبل النهاية بتسع دقائق بعد تمريرة القائد ماريك هامسيك ليسدد إيجواين كرة مقوسة رائعة من على حدود المنطقة اصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك، ليواصل تربعه على عرش الهدافين بعدما رفع رصيده لـ29 هدفا وبفارق 14 هدف عن مواطنه باولو ديبالا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمن المغربي عمر القدوري الفوز بالهدف الثالث بعد لمسة من مانولو جابياديني داخل المنطقة وضعت الأول في مواجهة مرمى جنوى ليسدد الكرة بشكل رائع على يسار ماتيا بيرين.

وحقق فريق الجنوب الإيطالي بهذه النتيجة فوزه الثالث على التوالي في الكالتشو ليواصل تضييق الخناق على المتصدر يوفنتوس مبقيا الفارق عند ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده لـ67 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 34 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»