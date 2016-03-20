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شكري: مصر تسعى بالتنسيق مع السودان لإعادة الاستقرار لدولة الجنوب

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شكري: مصر تسعى بالتنسيق مع السودان لإعادة الاستقرار لدولة الجنوب شكري: مصر تسعى بالتنسيق مع السودان لإعادة الاستقرار لدولة الجنوب

سامح شكري وزير الخارجية – أرشيفية

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن تسعى بالتنسيق مع السودان لإعادة الاستقرار في دولة جنوب السودان، من خلال التوصل لحلول تحقق التراضي بين الفرقاء الجنوبيين ، مشيرا إلى أن الشعب الجنوبي يتعرض لمخاطر متعددة سواء على مستوى الصراع العسكري، أو نقص الغذاء والمعونات الإنسانية للنازحين.

وأشاد شكري في تصريحات – لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم مساء اليوم الأحد بالحل السلمي الذي تم طرحه من خلال دول منظمة “الإيجاد” ، مؤكدا أن مصر بحكم اتصالاتها بكافة الأطراف سعت وبالتنسيق مع حكومة الخرطوم، لتعزيز هذا الاتفاق واحتضان كافة الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى أن القاهرة شهدت مؤخرا زيارة لزعيم المتمردين بدولة الجنوب رياك مشار، كما أجرت اتصالات مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل إلى تهدئة وتفاهم، وتنفيذ لاتفاق السلام الذي أبرم بوساطة دول “الإيجاد” .

وأكد أن الأوضاع في دولة الجنوب لها تأثيرها على السودان والدول المجاورة، معربا عن أمله في أن يعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأن يتم التركيز على نزع فتيل التوتر في الدولة الوليدة، حتى نستطيع توفير احتياجات شعب الجنوب، لافتا إلى أن استقرار الجنوب وتثبيت اتفاق السلام سيسهم في التركيز على المشروعات التنموية لخدمة دولة الجنوب وشعوب المنطقة المحيطة.

أ ش أ

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