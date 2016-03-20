بالفيديو - السقوط مستمر.. فالنسيا يخسر على ملعبه أمام سيلتا فيجو

(إفي): فاز سيلتا فيجو يوم الأحد على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب ميستايا.

وأهدر سيلتا خلال الشوط الأول ثلاثة أهداف محققة، ومع بداية الشوط الثاني بدأ فالنسيا في صنع الخطورة، ولكن الضيوف تمكنوا في أخر 10 دقائق من التفوق وتسجيل هدفين واضاعة أربعة أهداف محققة.

جاء هدف المباراة الأول بعد تمريرة علوية طولية من نوليتو نحو التشيلي فابيان أوريانا داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير مررها بالكعب من مرة واحدة نحو السويدي جون جويديتي ليسددها في الشباك (ق80).

لم تمر سوى خمس دقائق حتى تمكن الضيوف من تسجيل الهدف الثاني عبر هوجو مايو الذي انطلق ورواغ التونسي أيمن عبد النور ثم وضعها في الزاوية الضيقة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيلتا فيجو لـ48 نقطة لينتزع المركز السادس من أثلتيك بلباو الذي خسر اليوم من إسبانيول بهدفين لواحد.

من جانبه تجمد فالنسيا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

شاهد الأهداف