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«بكري»: منظمات المجتمع المدني حصلت على 2 مليار جنيه لنشر «الفوضى»

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«بكري»: منظمات المجتمع المدني حصلت على 2 مليار جنيه لنشر «الفوضى» «بكري»: منظمات المجتمع المدني حصلت على 2 مليار جنيه لنشر «الفوضى»

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب – أرشيفية

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قضية التمويل الأجنبي لم تغلق ليعاد فتحها من جديد، وأن الهدف هو ضرب الدولة تحت غطاء قضية حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وحقوقيون صدروا للخارج معلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى .

وأضاف “بكري”، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ”، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم الأحد، أن البرلمان سيسعى لإتخاذ موقف أكثر قوة ضد التدخل الأمريكي في مصر، مطالباً السلطات باستدعاء السفير الأمريكي وإبلاغه باعتراض شديد اللهجة ضد التدخل الأمريكي في شئون القضاء المصري.

وكشف “بكري”، عن تلقي منظمات المجتمع المدني مبلغ 2 مليار جنيه لإحداث فوضى في مصر، مدللًا على حديثه بأن السفيرة الأمريكية لدى القاهرة آن باترسون اعترفت أمام الكونجرس بـ دفع 40 مليون دولار للمنظمات الحقوقية في مصر إبان ثورة بناير، مشيرًا إلى خريطة تقسيم مصر التي وجدت في إحدى منظمات المجتمع المدني الممولة من الآخر.

وأكد أنه لا يوجد اختفاء قسري داخل السجون المصرية كما تدعى هذه المنظمات، وأن كل المقبوض عليهم صدرت لهم قرارات ضبط من النيابة العامة وفقًا لبيان وزارة الداخلية الذي صدر بعد تسليم المجلس القومي لحقوق الانسان عدد من الأسماء للوزارة لمعرفة للسؤال عنهم باعتبارهم مختفين قصريًا.

وتابع نائب البرلمان، أن منظمات حقوق الإنسان التي تحمل أجندات سياسية لعبت أدوارًا تخريبية في اليمن والعراق وتونس وليبيا، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قدمتها المنظمات الحقوقية في مصر تحت مسميات “التعذيب” و”انتهاك الحركيات” بشكل ممنهج من أجل الحصول على ملايين الدولارات من تلك المنظمات.

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