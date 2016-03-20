3400 سائح عربى وأجنبى يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، وصول 3400 سائح عربى وأجنبى إلى البلاد لزيارة المعالم الاثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وأوضح مصدر بالمطار أن 2400 سائح أجنبى من جنسيات مختلفة معظمها اسيوية وصلوا الفجقاهرة على متن 44 رحلة، بينما وصل ألف رامب عربى من الدول العربية.

وتم انهاء إجراءات وصولهم بمعرفة شرطة السياحة بالمطار وتآمين خروجهم حتى مقار اقاماتهم بفنادق القاهرة والجيزة.

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