أسرار الثوم لجمال شعرك وتألقه

إذا كنت من صاحبات الشعر الخفيف أو المتساقط بكثرة، فالثوم هو العلاج السحري الوحيد الذي قد يخلصك من هذا الأمر، فهو من أكثر المواد الطبيعية التي تعالج تساقط الشعر وتساعد على تقويته وزيادة كثافته.

كما أنّ الثوم يساعد على نمو بصيلات الشعر، والتخلص من المواد الضارة في فروة الرأس. فهو يحتوي على الأليسين الذي يقلل من تساقط الشعر، والكبريت الذي يساعد على التخلص من قشرة الرأس، كما أنه يحتوي على نسبة من فيتامين Cالذي يزيد من صحة الشعر ولمعانه.

إليك "سيدتي" استخدامات الثوم المختلفة لجمال شعرك:

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1.أبسط الطرق للحصول على شعر قوي هو فرك فروة رأسك بفصوص الثوم الخام، مع الضغط عليها حتى تتغلغل كل السوائل التي بداخله في فروة الرأس، فذلك سيساعدك على تقوية فروة رأسك وبصيلات شعرك.

2.قومي بطحن فصوص من الثوم، وأضيفي إليها زيت الزيتون واخلطيها معًا، ثم ضعي المزيج على فروة رأسك واتركيه لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

3.قومي بمزج فصوص الثوم المطحون مع العسل الخام وضعيه على شعرك وفروة رأسك، فذلك سيعمل كمرطب طبيعي على فروة رأسك، كما أنّ العسل سيساعدك في التخلص من رائحة الثوم النفاذة، كما يمكنك استبدال العسل بالزنجبيل.

4.قومي بمزج كلّ من زيت أملا+ زيت جوز هند + زيت زيتون + زيت لوز + زيت خروع + زيت جرجير، وضعيها على نار هادئة، ثم أضيفي إليها الثوم المطحون ناعمًا، وعند بداية الغليان قومي بإزالته من على النار، ثم ضعي الخليط على شعرك ولفي شعرك بكيس بلاستيكي، واتركيه لمدة ثماني ساعات، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو والبلسم. كرّري ذلك مرةً أسبوعيًّا فقط. فحمام الزيت هذا يعتبر من أكثر الحمامات المغذية للشعر.

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