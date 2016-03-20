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تجديد حبس أمين شرطة هتك عرض تلميذة أثناء ذهابها للمدرسة بشبر الخيمة

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تجديد حبس أمين شرطة هتك عرض تلميذة أثناء ذهابها للمدرسة بشبر الخيمة تجديد حبس أمين شرطة هتك عرض تلميذة أثناء ذهابها للمدرسة بشبر الخيمة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس أمين شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 12 سنة ومحاولة اختطافها أثناء ذهابها للمدرسة برفقة زميلاتها بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا من على محمود أحمد عن قيام شخص بمحاولة خطف ابنة شقيقه وأنه تم ضبطه بمعرفة الأهالى ومتحفظ عليه أمام مدرسة خالد بن الوليد بعزبة عثمان وبالانتقال تبين وجود طرفين والدها ويدعى "أحمد.م.ا" -47 سنة– تاجر سمك وطفلته "سلمى" -12 سنة- بالصف الخامس الابتدائى وعمها "على.م.ا" وخال الطفلة يدعى "مصطفى.ح.م" ممسكين بشخص يدعى "جلال.م.م" –39 سنة- أمين شرطة باستيفاء نيابة الجديدة.

قال والد الطفلة فى بلاغه إن المتهم قام يوم الخميس الماضى بهتك عرض الطفلة أثناء ذهابها للمدرسة وعندما عادت للمنزل روت له ما حدث فقرروا أن يقوموا بتوصيلها للمدرسة خوفًا عليها واليوم أثناء ذهابها للمدرسة شاهدوا المتهم يجرى على الطفلة يحاول خطفها من الشارع فقاموا بالإمساك به واتهمه بهتك عرض لطفلة ومحاولة خطفها.

واتهم أمين الشرطة خالها بالضرب وإحداث إصابته وقرر أنه كان ينام فى ذلك اليوم عند أحد أصدقائه وأثناء ذهابه لعمله فوجئ بخال الطفلة يعتدى عليه بالضرب بـ"بمطواة" فى وجهه وتسبب فى إصابته بجرح قطعى فى الوجه طوله 15 سم واحتجازه داخل مخزن.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة صحة الواقعة وتبين أن أمين الشرطة قام بهتك عرض الطفلة أثناء سيرها فى الشارع برفقة زملائها فى طريقهم للمدرسة يوم الخميس الماضى وحاول خطفها اليوم وتمكن الأهالى من ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5575 لسنة 2016 جنح قسم أول شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة أنكر المتهم صلته بالواقعة وأمر أحمد تعلب وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى بحبس المتهم أربعة أيام بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ووجهت للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة والشروع فى الخطف.


>- حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة وخطفها بشبرا الخيمة

- تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بإطلاق النار على شقيق زوجته وابن عمها بالقناطر

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مصر 365

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