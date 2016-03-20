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حبس ربة منزل خنقت نجلتها حتى الموت بعد حملها سفاحًا بالبدرشين

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حبس ربة منزل خنقت نجلتها حتى الموت بعد حملها سفاحًا بالبدرشين حبس ربة منزل خنقت نجلتها حتى الموت بعد حملها سفاحًا بالبدرشين
أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل نجلتها البالغة من العمر 20 عامًا بعد حملها سفاحًا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وصرحت بدفن وتشريح جثة المجنى عليها.

كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة تبلغ من العمر 47 عامًا، وأنها ادعت فى بداية الأمر أنها أثناء إيقاظها نجلتها من النوم، فوجئت بأنها متوفاة دون أن تعرف أسباب الوفاة، وقامت بنقلها لمستشفى البدرشين، إلا أن فريق الأطباء شك فى صحة رواية الأم، وبالكشف الظاهرى عليها، تبين وجود آثار لخنق بمنطقة الرقبة، وعليه تم إخطار النيابة العامة.

وأضافت التحقيقات، أنه بعد تضييق الخناق على الأم المتهمة اعترفت بارتكابها واقعة خنق نجلتها بعدما علمت بحملها سفاحًا من أحد الأشخاص التى كانت تربطها به علاقة آثمة، وحاولت إخفاء جثة نجلتها إلا أنه تم فضح أمرها، وعليه صدر قرار النيابة بحبسها.


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