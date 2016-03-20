بالصور.. ضبط 158 مخالفة رادار و7 حالات تعاطى مواد مخدرة بجنوب سيناء

شنت الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء حملة مرورية مكبرة بناء على تعليمات اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور وبتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لرصد المخالفات المرورية ومتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة ومتجاوزى السرعات المقررة لهم أعلى الطرق حرصًا على سلامة قائدى السيارات.

وأسفرت الحملة المرورية التى تمت اليوم الأحد عن ضبط 158 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المقررة لهم أعلى الطرق كما تم إجراء تحليل طبى لـ30 سائقًا أثبتت التحاليل الطبية 7 عينات إيجابية كما تم رصد 30 دراجة بخارية بدون لوحات و119 مخالفة فحص فنى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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