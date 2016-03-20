أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى قيادات تحالف الإخوان ينشر صورة إجراءات إخلاء سبيل متهمين بقسم المقطم

Google+ Print
محامى قيادات تحالف الإخوان ينشر صورة إجراءات إخلاء سبيل متهمين بقسم المقطم محامى قيادات تحالف الإخوان ينشر صورة إجراءات إخلاء سبيل متهمين بقسم المقطم
نشر المحامى أحمد أبو العلا ماضى، نجل المهندس أبو العلا ماضى، ومحامى قيادات تحالف الإخوان، صورة لقيادين بتحالف دعم الإخوان، داخل قسم المقطم خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم بعد صدور حكم بإخلاء سبيلهم فى قضية تحالف دعم الإخوان.

وقال محامى قيادات تحالف الإخوان فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": " من داخل قسم المقطم مع المهندس ‫‏حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والدكتور‫نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، تمهيدا لإخلاء سبيلهما".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

- إخلاء سبيل مجدى قرقر ومجدى حسين و 8 آخرين بتدابير احترازية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365