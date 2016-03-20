محامى قيادات تحالف الإخوان ينشر صورة إجراءات إخلاء سبيل متهمين بقسم المقطم

نشر المحامى أحمد أبو العلا ماضى، نجل المهندس أبو العلا ماضى، ومحامى قيادات تحالف الإخوان، صورة لقيادين بتحالف دعم الإخوان، داخل قسم المقطم خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم بعد صدور حكم بإخلاء سبيلهم فى قضية تحالف دعم الإخوان.

وقال محامى قيادات تحالف الإخوان فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": " من داخل قسم المقطم مع المهندس ‫‏حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والدكتور‫نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، تمهيدا لإخلاء سبيلهما".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

- إخلاء سبيل مجدى قرقر ومجدى حسين و 8 آخرين بتدابير احترازية

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