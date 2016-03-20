المعارضة السورية ترفض أى تأجيل للمحادثات بذريعة الانتخابات البرلمانية

>قالت المعارضة السورية اليوم الأحد، إنها ترفض أى تأخير فى الجولة المقبلة من مفاوضات السلام فى جنيف استنادًا إلى مساع حكومية لتأجيلها بسبب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى 13 إبريل.

وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين فى جنيف: "لن نقبل تأجيلا من أجل إجراء انتخابات غير شرعية. لم نتلق شيئا من السيد (ستافان) دى ميستورا يفيد بالدعوة للتأجيل."

وفى الشهر الماضى دعا الرئيس السورى بشار الأسد إلى إجراء انتخابات برلمانية فى مؤشر على اكتسابه الثقة عقب إحرازه تقدما فى ميدان المعركة. وتجرى الانتخابات كل أربعة أعوام وكانت آخر مرة أجريت فيها فى عام 2012.

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