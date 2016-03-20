مقتل 28 مسلحًا كرديًا خلال يومين بـ«تركيا»

أعلنت رئاسة الأركان التركية عن مقتل 28 مسلحاً من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه)، بالإضافة إلى جندى وشرطي تركيين في عمليات مشتركة لقوات الجيش والشرطة، خلال الثمان والأربعين ساعة الأخيرة في ولايات ماردين، وشرناق، وهكاري، جنوب شرقي البلاد.

وجاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان التركية على موقعها الإلكتروني، حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وقال البيان إن “القوات التركية صادرت خلال عملياتها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وقامت بتفكيك العديد من العبوات الناسفة، وردم الحفر، كما قام العديد من الإرهابيين بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية”.

وأضاف البيان أن “جندياً توفي متأثراً بجراحه، إثر إصابته خلال عملية للقوات الأمنية ضد مسلحي منظمة “بي كيه كيه” في شرناق”.