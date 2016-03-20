شكري يبحث مع وزير الرى السوداني آخر تطورات سد النهضة الأثيوبي

قال وزير الخارجية سامح شكري ، إنه تباحث خلال زيارته اليوم الأحد مع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى ، بشأن أخر التطورات المرتبطة بمشروع سد النهضة الأثيوبي، والتحضير لمراسم التوقيع على العقد الخاص بالمكتبين الاستشاريين المعنيين بإقامة الدراسات اللازمة حول الآثار والانعكاسات المترتبة لتنفيذ مشروع السد الأثيوبي على دولتي المصب السودان ومصر.

وأشار شكري – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم مساء اليوم الأحد إلى أن المشاورات مع الوزير السوداني، كانت إيجابية، وأكدت مجددا اهتمام الجانبين السوداني والمصري، بالتنسيق المتواصل والوثيق فيما بينهما على كافة المستويات، وحرصهما على تعزيز ودفع مجالات التعاون لخدمة شعبي وادي النيل.

أ ش أ