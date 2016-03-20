هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ حياة راكبة مصرية‎

هبطت طائرة سعودية إضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة مصرية ، أصيبت بنزيف حاد خلال رحلة الطائرة من جدة إلى مطار برج الغرب بالإسكندرية ، حيث تم نقلها للمستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تلقينا إشارة من برج المراقبة ، تفيد وجود حالة مرضية على رحلة الخطوط السعودية رقم 333 والقادمة من جدة فى طريقها إلى برج العرب ، وأن الطائرة ستهبط إضطراريا لإنقاذ الحالة ، وبعد هبوط الطائرة تبين إصابة الراكبة المصرية ” هاجر . ن ” 25 عاما بحالة نزيف ، وتبين أنها فى حالة إجهاض ، تم نقلها بسيارة إسعاف بصحبة طبيبة إلى مستشفى منشية البكرى بعد إجراء الإسعافات اللازمة للراكبة حيث إستأنفت الطائرة رحلتها بدونها بعد تأخير حوالى ساعة.