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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ حياة راكبة مصرية‎

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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ حياة راكبة مصرية‎ هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ حياة راكبة مصرية‎

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

هبطت طائرة سعودية إضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة مصرية ، أصيبت بنزيف حاد خلال رحلة الطائرة من جدة إلى مطار برج الغرب بالإسكندرية ، حيث تم نقلها للمستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تلقينا إشارة من برج المراقبة ، تفيد وجود حالة مرضية على رحلة الخطوط رقم 333 والقادمة من جدة فى طريقها إلى برج العرب ، وأن الطائرة ستهبط إضطراريا لإنقاذ الحالة ، وبعد هبوط الطائرة تبين إصابة الراكبة المصرية ” هاجر . ن ” 25 عاما بحالة نزيف ، وتبين أنها فى حالة إجهاض ، تم نقلها بسيارة إسعاف بصحبة طبيبة إلى مستشفى منشية البكرى بعد إجراء الإسعافات اللازمة للراكبة حيث إستأنفت الطائرة رحلتها بدونها بعد تأخير حوالى ساعة.

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