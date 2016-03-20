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مطار القاهرة يشهد هبوطين اضطراريين لانقاذ حياة راكبين

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مطار القاهرة يشهد هبوطين اضطراريين لانقاذ حياة راكبين مطار القاهرة يشهد هبوطين اضطراريين لانقاذ حياة راكبين
هبطت طائرة خليجية إلى مطار القاهرة الدولى، لإنقاذ حياة أحد ركابها بعد إصابته بحالة إعياء أثناء عبور طائرته الأجواء المصرية قادما من السودان إلى الكويت.

وأوضح مصدر بالمطار أن برج المراقبة تلقى إشارة بضرورة الهبوط نظرا لإصابة أحد الركاب بإعياء وتم السماح له بالهبوط وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وفى السياق ذاته، هبطت طائرة سعودية اضطراريا بالمطار والتى كانت متوجهة إلى مطار برج العرب لانقاذ حياة إحدى الراكبات، وتم حجز الراكبة وتحويلها لإحدى المستشفيات القريبة من المطار وأقلعت الطائرة بدونها.


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