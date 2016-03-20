ضبط عاطل وبائع فاكهة اغتصبا طفلاً وحاولا قتله لكتم سرهما بطنطا

تمكنت القيادات الأمنية بالغربية من ضبط متهمين اغتصبا طفلاً، وحاولا قتله بالضرب المبرح، للتخلص منه وكتم سرهما.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من النقيب محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى، يفيد بوصول تلميذ بالصف الثانى الابتدائى، بحالة إعياء شديدة وتهتكات، وكدمات بكل الجسد والعين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتوصلت التحريات الأولية أن الطفل المذكور، تعرض لحادث اغتصاب، على يد بائع فاكهة، وآخر عاطل، وبعدها حاولا قتله لدفن سرهما، وأكدت التحريات أن الطفل المذكور يتيم ويعوله خاله وانفرد به المتهمون مرة داخل حمامات مسجد السيد البدوى، وهددوه بالقتل إذا دل عليهما، وبعدها قاما باغتصابه مرة أخرى، وضربوه ضربًا مبرحًا، بعدما أوثقوه بالحبال، محاولين قتله للتخلص من السر بقتله، وأنقذته العناية الإلهية من الموت المحتم.

تم نقل الطفل لمستشفى طنطا الجامعى، لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المحضر على النيابة، وقامت مباحث الغربية بعرض 6 متهمين من دائرة الاشتباه، على الطفل المجنى عليه، وتعرف على الجناة.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستكمال باقى التحريات.

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