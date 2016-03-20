اديل نجمة مهرجان غلاستونبيري البريطاني

كشفت نجمة البوب البريطانية أديل Adele أنها ستكون المغنية الرئيسية في مهرجان "غلاستونبيري" Glastonbury الذي تستضيفه بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي.

وسألت أديل جمهورها في الحفل الأخير الذي قدمته في لندن: "من منكم سيذهب إلى غلاستونبيري؟ أراكم هناك إذن. سوف أكون المغنية الرئيسية في الحفل...هذا العام".

ونشرت إدارة مهرجان غلاستونبيري على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تأكيدا لما قالته أديل.

وبذلك تنضم أديل إلى فرقتي الروك ميوز Muse وكولدبلاي Coldplay في المهرجان الذي يقام يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت منظمة المهرجان الغنائي إيميلي إيفيز: "شرف كبير أن يتأكد انضمام الرائعة أديل إلينا".

يشار الى ان البوم أديل 25 حقق مبيعات بلغت 19 مليون نسخة حول العالم، ولا زال في مقدمة الألبومات في بريطانيا.

حفل أديل في لندن يتحول إلى ساحة "فرح ودموع"