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سوزان نجم الدين وشراكة جديدة مع رفيق الدرب

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الإثنين 21-03-2016 15:32

مجدداً تقف سوزان نجم الدين أمام كاميرا المخرج والفنان أيمن زيدان لتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي، «أيام لا تنسى»، وعن دورها قالت نجم الدين بتصريح خاص لسيدتي نت: «أجسد شخصية «ملك» وهي امرأة، متجبّرة وقاسية، تقدس العمل والمال، تستولي على كل ما يملكه زوجها، وتستغل نزوته مع خادمة العائلة وترفض مسامحته عليها، مبقيّة إيّاه تحت سيطرتها».
وأكدت نجم الدين أنه ورغم قسوة تركيبة الشخصيّة، فإنّها عملت جاهدةً مع المخرج على تقديمها بعيداً عن الصورة النمطية للمرأة المتجبرّة، وإبراز عمقها الإنساني، النابع من معاناتها الحقيقية خلال أحداث العمل، إذ لا يوجد خيرٌ مطلق أو شر مطلق، وعن عودة الشراكة مع الفنان أيمن زيدان قالت: «أيمن رفيق الدرب، ورفيق النجاحات، وأنا لم أتردد أبداً عندما عرض علي الدور؛ لأنني أثق به، وأثق أين يجدني، وأنا سعيدة جداً بعودة الشراكة بيننا».

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سيدتي