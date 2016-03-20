هل خرجت ليليا الأطرش من باب الحارة بعد خلاف؟

أعلنت الفنانة ليليا الأطرش عن اعتذارها عن المشاركة بالجزأين الثامن والتاسع من باب الحارة وقالت: «للأسف الشديد اعتذرت عن المشاركة بباب الحارة الجزء الثامن بسبب انشغالي بتصوير مسلسل السلطان والشاه في مصر، وتضارب مواعيد التصوير بين المسلسلين، أتمنى التوفيق لأسرة العمل»، وما إن نشرت ليليا الخبر حتى انتشر هجوم كبير على أسرة العمل من خلال جمهورها الذي اتهم القائمين على العمل بأنهم هم السبب، وأنه من المؤكد أن هناك سبباً جعل ليليا تعتذر. سيدتي نت اتصلت بالفنانة ليليا الأطرش التي أكدت بأنه «لا يوجد أي خلاف مع القائمين على العمل، ولكن تضارب المواعيد هو السبب وليس لسبب آخر، وهي حزينة لما حصل»، أما القائمون عن العمل فأكدوا بأن القرار ليس نهائياً بعد، وهم يحاولون التنسيق مع أسرة مسلسل السلطان والشاه.