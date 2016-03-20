شاهد..الظهور الأول للفنان يوسف فوزي بعد إصابته بالشلل الرباعي

في أول إطلالة تلفزيونية له بعد إعلان إعتزاله التمثيل لإصابته بمرض الشلل الرباعي بدا الفنان المصري يوسف فوزي مرتاحاً راضياً بقضاء الله قائلا: "ما أنا فيه كلام فارغ" وذلك مقارنة بأوجاع أهالي الشهداء والذي تصادف سقوط الكثيرين منهم أثناء الحلقة في مدينة سيناء بأيدي الإرهاب الأثم.

وأَضاف يوسف:"عمال أقول تمثيل تمثيل خلاص أنا من 33 سنة وأنا بمثل هعوز إيه تاني ومثلت مع عظماء الفنانين اللذين كانوا يتعاملون معي منذ العمل الأول كما لو إني نجم".

وكان يوسف فوزي قد أعلن اعتزاله التمثيل نهائياً لعدم قدرته على العمل بعد إصابته بمرض الشلل الرباعي.

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