أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاهد..الظهور الأول للفنان يوسف فوزي بعد إصابته بالشلل الرباعي

Google+ Print

الأحد 20-03-2016 18:50

في أول إطلالة تلفزيونية له بعد إعلان إعتزاله التمثيل لإصابته بمرض الشلل الرباعي بدا الفنان المصري يوسف فوزي مرتاحاً راضياً بقضاء الله قائلا: "ما أنا فيه كلام فارغ" وذلك مقارنة بأوجاع أهالي الشهداء والذي تصادف سقوط الكثيرين منهم أثناء الحلقة في مدينة سيناء بأيدي الإرهاب الأثم.

وأَضاف يوسف:"عمال أقول تمثيل تمثيل خلاص أنا من 33 سنة وأنا بمثل هعوز إيه تاني ومثلت مع عظماء الفنانين اللذين كانوا يتعاملون معي منذ العمل الأول كما لو إني نجم".

وكان يوسف فوزي قد أعلن اعتزاله التمثيل نهائياً لعدم قدرته على العمل بعد إصابته بمرض الشلل الرباعي.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي