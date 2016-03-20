ماجد المهندس: تعجبني رومانسية تيم حسن وأعشق صوت نوال الكويتية

"برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس هو "برنس" أيضاً في ردوده. وهذا ما تلمسه إن شاءت الصدف أن تلتقيه أو تجري دردشة قصيرة معه بسبب كثرة زوّاره ومعجبيه في جناحه الخاص بعد كل حفل يحييه. فهو لا يهدأ ولا يستكين لحظة من لقاء أحبّائه ومعجبيه من الجمهور العربي والذين يلاحقونه من حفل إلى آخر.

ومع ذلك فهو حريص رغم زحمة الزوّار في جناحه على استقبال الصحافيين وقنوات التلفزة الذين يريدون إجراء لقاء معه لو كان قصيراً، هو المبتسم والهادئ والحنون في تعامله مع الجميع على حدّ سواء.

هندس ماجد المهندس أغنياته وفق الكثير من حالات الحب التي قد تطال عدداً كبيراً من حكايات الحب على أرض الواقع. فمن وحي اختياراته لعناوين ومضامين نصوص أغنياته التي تحمل الكثير من الحب وتأخذ جمهوره والذي بمعظمه من النساء إلى حالة من المشاعر والأحاسيس المعبّرة عن حبهم، جاء حوارنا معه في جناحه الخاص بعد انتهائه من حفله في مهرجان الربيع في «سوق واقف» برعاية إذاعة «صوت الريان».

وفي دردشة قصيرة حول نظرته إلى الحب وعناوين أغنياته وإن كانت متطابقة مع تصرّفاته، تكلّم ماجد باختصار في الحوار التالي:



ماجد انطلاقاً من أغنيتك «ماني طبيعي»، متى تكون على غير طبيعتك؟

عندما «يزعلني» أحد ما. وأكثر ما يزعجني هو عدم الاستقرار في حياتي دائماً بسبب عملي الذي يجعلني أتنقّل كل يوم من بلد إلى آخر.

هل تحب أحياناً الهروب من زحمة العمل؟

ليس الهروب بالمعنى الحقيقي للهروب، لكن أحب البحث عن الهدوء والسكينة وأن أجلس مع نفسي دون أن أسمع موسيقى أو أتكلّم مع أحد لتكون لي هذه اللحظات بمثابة وقفة مع الذات. فأشعر بسكينة داخلية تعيد إليّ النشاط والعزيمة.

وماذا عن أغنية «انتظارك صعب»، هل تحب الانتظار؟

أنا أكره الانتظار، لا بل إن أكثر ما أكرهه في الحياة هو الانتظار. لقد انتظرت كثيراً في حياتي.

لكن في الحب يكون الانتظار جميلاً ويولّد شعوراً رائعاً للقاء الحبيب؟

لا «حرام عليكِ» قالها ماجد بكثير من العاطفة والحنان. انتظار الحبيب عذاب للحبيبين. بالعكس «حلاوة» الحب هي في العطاء والتفاهم والإحساس بالآخر «الحب عمره ما كان جميلاً في الانتظار». ربما هناك أناس يحبّون العذاب في الحب، لكن أنا أحب أن أعطي كل ما لديّ من عواطف وأحاسيس للحبيب.

أحب إحساس الممثل هاني سلامة

صرّحت مرّة أنك كنت تتمنّى لنفسك أغنية الفنانة نوال الكويتية «إنت طيّب». هل ماجد المهندس إنسان طيّب بطبيعته؟

أولاً أنا من عشاق نوال وصوت نوال. وهذه الأغنية دائماً أردّدها، فهي جميلة جداً وتليق بصوتي، كما هي لائقة بصوت نوال. ولو عرضت عليّ الأغنية قبل نوال، لكنت اخترتها. طبعاً الطيبة من أهم صفاتي وأنا أحب الناس الطيّبين.

أغلب أغنياتك تتكلّم عن الحب والحبيب. وكلّها تصبّ في خانة المرأة الحبيبة وحب الرجل لها، هل هذا الخط الغنائي هو الأقرب إليك وإلى جمهورك، وهل جعل منك فارس أحلام معظم النساء؟

أنا قريب من الناس وأشعر معهم. وباختياراتي أحب أن أكون قريباً منهم، ولا أحب أن «أتفلسف» في الكلام، فأختار الكلمة العميقة بلا فلسفة. كما أختار لكل أغنية موضوعاً يختلف عن موضوع الأغنية التي سبقتها. فأنا لا أغني لنفسي بل أغني للناس وأصف مشاعرهم، وهذا ما جعلني قريباً منهم.

من هو الممثل الذي بأدائه التمثيلي يشبه إلى حدّ ما رومانسية غنائك؟

أحب إحساس الممثل هاني سلامة، فلديه إحساس عال في التمثيل. وأحب أيضاً رومانسية تيم حسن.

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هل يفكّر ماجد المهندس بدخول عالم التمثيل؟

لا أبداً.

هل تتابع مسلسلات عربية وأي مسلسل شدّك لمتابعته؟

لا أتابع مسلسلات. أنا مدمن سينما، وآخر فيلم حضرته the lovers.

ما أجمل سنة مرّت على ماجد ويعتبرها سنة خير عليه؟

السنة التي حملت لي الخير وغيّرت حياتي وكانت جميلة جداً، سنة 2005. وهناك سنوات حملت أيضاً الخير، ولكن بالإجمال السنين عادة تحمل الخير وبالمقابل تحمل السيّئ، والإنسان لا تمرّ عليه سنة كاملة إيجابية بل سيتخلّلها بعض السلبيات، وهذا أمر طبيعي.

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