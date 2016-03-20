في عيد الأم: حكايا ولادات قيصرية وطبيعية في حياة 18 نجمة تركية

في الماضي، كان الأطباء والأمهات معاً يفضلون الولادة الطبيعية؛ لأنها الأكثر أمناً للأم والطفل. لكن، بعد عقود من الزمن، تغيّر المزاج العام للأطباء والأمهات الشهيرات، حيث ازداد خوفهنّ من مفاجآت الولادة الطبيعية المجهولة التي قد تسبب أزمات صحية غير مرغوبة لهنّ.

«سيدتي التركية» رصدت لكم أبرز النجمات التركيات اللواتي اخترن ولادة أبنائهنّ بعملية قيصرية جراء خوفهنّ من المتاعب الصحية المفاجئة، والأمهات اللواتي اخترن الإنجاب بولادة طبيعية:

-اضطرت الممثلة التركية جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف إلى إنجاب ابنتها الوحيدة (ميليسا) من زوجها الأول رجل الأعمال أنجين أكجون بعملية قيصرية؛ لصعوبة وخطورة حملها في الأشهر الأولى، واضطرت إلى النوم والإقامة في المستشفى 78 يوماً بلا حركة أو نشاط لحاجتها إلى الراحة والمراقبة والرعاية الطبية الحثيثة للحفاظ على مولودتها وحياتهما معاً.

-لم تختلف النجمة التركية إسراء إيرول عن نجمات عالميات وتركيات كثيرات باختيارها الولادة القيصرية عند إنجاب ابنها الأول عمر؛ حرصاً منها على سلامة جسدها من وقوع مشاكل صحية خلال الولادة الطبيعية، ولخوفها من أخطار مفاجئة غير متوقعة تحدث أحياناً في الولادة الطبيعية الصعبة كالنزيف أو ولادة الطفل بوضعية خاطئة تعرض حياته للخطر، وتستوجب بقاءه في الحاضنة فترة طويلة في المستشفى. أما مولودتها الثانية فجاءت بولادة طبيعية.



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-دفع الخوف الكبير من الولادة الطبيعية أيضاً النجمة التركية آهو ياتو، طليقة النجم الكوميدي التركي جيم يلماز حبيب النجمة التركية السابق جانسو ديري الشهيرة بسيلا، إلى إنجاب ابنها البكر والوحيد كمال بعملية قيصرية.

-فقدان المغنية والممثلة التركية إبرو غونديش الشهيرة بماليكا، بطلة مسلسل «رياح الوادي» و«المطاردة 2»، مولودها الأول بنزيف في الدماغ خلال عملية ولادتها الطبيعية، جعلها تميل بعد ذلك للولادة بعملية قيصرية، وأصبح خوفها من الولادة الطبيعية أقرب إلى هاجس وهوس فأنجبت ابنتها الأولى ألارا بعملية قيصرية.

-خوف المغنية والممثلة سبيل جان الشهيرة بجيهان من الولادة الطبيعية فوق الوصف. لذلك، أنجبت أبناءها الثلاثة (ميليسا، وابنها الأكبر، وابنها الأصغر أمير) بعمليات قيصرية لخوفها من أخطار ومفاجآت الولادة الطبيعية.

-الفنانة والإعلامية تشالا شيكيل، طليقة المغني التركي الشهير إيمري ألتو، قرر الأطباء عنها في المرة الأولى ولادتها الطبيعية، وفي المرة الثانية اتخذت هي القرار بنفسها لخوفها من العمليات الجراحية، فأطاعت تعليمات الأطباء بالراحة وتناول الغذاء الصحي لئلا تضطر للخضوع لعملية قيصرية، وأنجبت طفليها أوزاي وكوزاي بولادة طبيعية.

- أقرت الممثلة ونجمة الإعلانات بينار ألتو، زوجة الممثل يامور أتاجان الشهير بالطبيب حسن في «نبض الحياة»، بأنها منذ الشهر الأول لحملها اختارت إنجاب ابنتها الوحيدة (سو - su) بولادة طبيعية، واتبعت إرشادات مدرب الولادة الطبيعية، وطبيبها الخاص، وتحملت يوم ولادتها 12 ساعة من الألم الشديد، وظلت مصرة على قرارها حتى أنجبت، بعد عذاب، ابنتها سو، وشعرت لأول مرة بسعادة عظيمة لا توصف.



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-الممثلة التركية نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين، طليقة الممثل جيم أوزير، كانت أول ممثلة وربما الوحيدة التي اختارت أن تنجب ابنها الأول والوحيد عثمان نجاة بحوض مائي، لسماعها بأنه يخفف آلام الولادة الطبيعية. لكنها بحكم أنها تخوض تجربة الإنجاب لأول مرة، لم تنج من آلام الوضع في الساعات الأولى، إلا أنها شعرت بالراحة بعد أن عاشت آلام المخاض طيلة 20 ساعة كاملة، لكنها عندما خرج ابنها عثمان نجاة للعالم بعينيه الجميلتين، لم تصدق أن هذا الطفل الجميل الرائع ابنها.

- أما الممثلة دنيز أكايا فاختارت إنجاب ابنتها عائشة عام 2009 في مدينة نيويورك الأميركية، وارتأت أن تصبر لإنجاب ابنتها بولادة طبيعية، وظلت مع صديقتها ومدربة الولادة الطبيعية فيفيان حوالي 10 أيام ما بين آلام وقلق، وحين سالت فجأة ماء الولادة في المنزل المقيمة فيه ساعدها أصدقاؤها بطلب سيارة إسعاف ورجال شرطة لتأمينها لأقرب مستشفى، وتبعوها إلى المستشفى بسيارة خاصة، وبعد ولادتها شاهدت فيلم الولادة واكتشفت أنها بعد كل هذه المعاناة أنجبت ابنتها عائشة بثلاث دقائق فقط.

-الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة خططت مع زوجها الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان لإنجاب ابنهما الأول علي في يوم الحب 14 فبراير. لكنه ولد مبكراً قبل موعد يوم الحب بأسبوع واحد، وجاء بولادة سهلة وطبيعية في 8 فبراير (شباط) 2010 في مستشفى مسلك إتشيباديم وبلغ وزنه 3 كيلو و500 غرام. ولم تشعر بأي آلام تذكر.

-بعد زواجها عام 2011 في باريس من الممثل أونور صايلاك، أنجبت الممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بلميس الساعة الثالثة من صباح 19 يناير 2012 بمستشفى فوليا أتشيباديم توأمتيها مايا وتوبراك بولادة طبيعية اختارتها لخوفها من العمليات الجراحية، ورفضها الولادة القيصرية التي لا تكون جيدة تماماً.

-اختلفت الممثلة أوزغو نمال الشهيرة بنادين في «الرحمة» عن غيرها من النجمات بأنها الأكثر شجاعة بينهنّ؛ لاتخاذها قرار إنجاب مولودها الأول غير الشرعي (نفس ـ روح) يوم الجمعة من إبريل (نيسان) 2015 في منزلها الخاص بعيداً عن أجواء المستشفيات التي توتر الأعصاب.

-أنجبت الممثلة الألمانية التركية ويلما إيليس الشهيرة بكارولين في يوليو (تموز) 2015 توأمين: ذكراً وأنثى بولادة طبيعية اختارتها من البداية في مدينة شيكاغو الأميركية، وكان وزن الابن (ميلاد أرسطو) 3كيلو و400 غرام، ووزن ابنتها ميلودي إيفيتا فيرونيكا 2 كيلو و500 غرام.

-وأخيراً، حققت النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران حلمها بالأمومة حيث أصبحت مساء الخميس 11 فبراير2016 أماً لأول مرة لأنثى جميلة تزن 3 كيلو ومائة غرام، وأطلقت عليها وزوجها رجل الأعمال ليفانت فيزير أوغلو اسم (إليسا غوزين – Elisa Guzin)، وأنجبت نور ابنتها إليسا بولادة طبيعية في مستشفى مسلك أتشيباديم وهو نفس المستشفى الذي أنجبت فيه شهيرات كثيرات من بينهنّ بيرغوزار كوريل.

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-حققت الممثلة عائشة بنغول الشهيرة بجميلة في مسلسل «على مر الزمان» حلمها بالأمومة بعد حرمان 15 عاماً من الإنجاب صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير توأمتين أسمتهما ليلى وإيلين بولادة طبيعية من دون مشاكل صحية تذكر.

بلغ وزن كل من التوأمتين: ليلى وإيلين 2 كلغم تقريباً.

-صباح اليوم الأول من فبراير 2014، أنجبت الممثلة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام ابنتها لارا من حبيبها السابق رجل الأعمال جان أتيش بولادة طبيعية في ألمانيا إثر تعافيها من أزمتها النفسية ومتلازمة الإرهاق التي أصابتها في اسطنبول، وشكرت مريم أوزيرلي الله كثيراً في «السوشيال ميديا» على إنجابها ابنتها لارا التي طالبها والدها جان أتيش بإجهاضها، ثم سعى إلى رؤيتها مبدياً ندمه قبل فراره من اسطنبول جراء ملاحقة الدائنين له.

-رغم حرصها على ممارسة الرياضة والمشي لفترة جيدة تحت إشراف اختصاصيين، لم تستطع الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة تجنب الولادة القيصرية في المستشفى الأميركي في اسطنبول صباح 9 أغسطس (آب) 2014 بابنها الذي أسمته (أزور- Azur) الذي يعني السماء الصافية الزرقاء من شدة حبها للون الأزرق

- في أواخر عام 2014، أنجبت بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم ابنها الأول علي ديمير من زوجها الثاني رجل الأعمال بدري جونتاي بولادة طبيعية سهلة بدون أي مشاكل، وبلغ وزنه 3 كيلو و560 غراماً، وحضرت ولادتها صديقتها المقربة الممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو.



يمكنكم متابعة ملف النجمات التركيات الأمهات وأولادهنّ في العدد 1828 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق

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