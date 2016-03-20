نجمات عالميات برعن في دور الأمومة

هن أمهات ذاقت كلّ واحدة منهن، بإرادتها، طعم الأمومة بطريقة مختلفة، فأصبحن نجمات يحملن لقب ماما، يُحتفل حقاً بإنجازاتهن الإنسانية قبل العملية.

من أنجلينا جولي Angelina Jolie التي جالت أنحاء العالم لتضمّ ثلاثة أطفال إلى مجموع أطفالها الستة، إلى ساندرا بولوك Bullock Sandra الأم العزباء التي أضافت الى نجوميتها لقباً إنسانياً بتبنيها طفلين، وصولاً إلى كاليستا فلوكهارت Flockhart Calista التي تبنّت إبنها ليام Liam في عام 2001 قبل زواجها من النجم هاريسون فورد Harrison Ford .

يحتفل العالم بعيد الأمهات، وفي هذه المناسبة العظيمة دعونا نستذكر النجمات اللواتي برعن في هذا الدور في الحياة الحقيقية، ضمن قائمة لأسماء قامت بإضافة أفراد إلى عائلاتهن بتبنّي أطفال من أعراق مختلفة من أنحاء العالم، حيث كسرن القاعدة وقرّرن عدم الإكتفاء بالنجومية والأضواء فقط.

1- Angelina Jolie

لدى أنجلينا جولي Angelina Jolie وزوجها براد بيت Brad Pitt ثلاثة أطفال بالتبني: مادوكس Maddox من كمبوديا Chivan، وزهرة Zahara من إثيوبيا وباكس Pax من فيتنام، انضموا إلى أطفال النجمين الثلاثة من صلبهما.

2- Nicole Kidman

لدى نيكول كيدمان Nicole Kidman وتوم كروز Tom Cruise طفلان بالتبني: إيزابيلا جين Isabella Jane التي ولدت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 1992، وكونور أنتوني Connor Anthony الذي ولد في يناير/ كانون الثاني من عام 1995. تزوج النجمان في عام 1990 وتطلقا في عام 2001.

3- Charlize Theron

لدى ثيرون Theron طفلان بالتبني: جاكسون، الذي قامت النجمة العزباء بتبنيه في عام 2012، في حين تبنت ابنتها أوغست August في أغسطس/ آب من عام 2015.



4- Sandra Bullock

تبنت ساندرا بولوك Sandra Bullock ابنها لويس Louis في عام 2010 وأصبحت أماً عزباء للمرة الثانية، بعد تبنّيها من جديد طفلة عمرها ثلاثة أعوام ونصف، إسمها ليلى Laila.

5- Katherine Heigl

لدى هيغل Heigl وزوجها جوش كيليJosh Kelley ابنة بالتبني تدعى نانسي لي مي يون كيلي Nancy Leigh Mi-Eun Kelley قاما بتبنيها من كوريا الجنوبية في عام 2009. وكان الزوجان قد تبنا أيضا الطفلة أدلايدي ماري Marie Adalaide من الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان من عام 2012.



6- Meg Ryan

تبنت ميغ رايان Meg Ryan ابنتها ديزي Daisy من الصين وكانت وقتها تبلغ الـ 14 شهرا فقط من العمر. ميغ لديها ابن من دينيس كويد Dennis Quaid هو جاك هنري قيد Jack Henry Quaid .

7- Calista Flockhart

لدى كاليستا فلوكهارت Calista Flockhart إبن بالتبني يدعى ليام Liam قامت بتبنيه في عام 2001 عندما كانت أما عزباء. كاليستا Calista وزوجها هاريسون فورد Harrison Ford قاما بتربية ليام Liam عند بدء علاقتهما في عام 2002.

8- Madonna

تبنت نجمة البوب الأمريكية طفلين من مالاوي هما ديفيد David وميرسي Mercy على الرغم من أن لديها طفلين آخرين من صلبها.

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