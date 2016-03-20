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لو بتحبى أنظمة الدايت.. تعرفى على مميزات وعيوب رجيم نقاط قبل ما تعمليه

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لو بتحبى أنظمة الدايت.. تعرفى على مميزات وعيوب رجيم نقاط قبل ما تعمليه لو بتحبى أنظمة الدايت.. تعرفى على مميزات وعيوب رجيم نقاط قبل ما تعمليه
نتبع العديد من الأنظمة الغذائية الصحية والأساليب الغذائية التى تساعدنا على إنقاص الوزن والوصول إلى الشكل المثالى للجسم الذى يشبه نجوم الفن والرياضة، ومن بين هذه الأنظمة فرنسى يعتمد على المواد الغذائية الغنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ويسمى رجيم نقاط.

مميزات رجيم نقاط


>ويوضح الموقع الأمريكى "WebMD" فى تقرير نشره مؤخرا عيوب ومميزات رجيم نقاط فيقول: وفقا لآراء خبراء التغذية، النقاط تكون أسلوب حياتك التى تسير عليه لإنقاص وزنك وبموجبه يحدد لكل نوع طعام عدد من النقاط وعند استهلاكك عدد قليل من النقاط يبقى لك فى نهاية الأسبوع نقاط كثيرة يمكنك بموجبها الذهاب إلى المطعم المفضل وتناول ما تحبه من أطعمة.

وأضاف التقرير: يتميز رجيم نقاط بأنه غير مؤقت ويمكن الاستمرار عليه طوال اليوم لأنه لا يحرم الفرد من تناول الأطعمة جميعها طالما لا تزيد فى مجملها عن عدد النقاط المحددة لك من البداية، بالتالى هو نظام دائم يمكن أن نستمر عليه ليكون جسمنا رشيقا طوال الوقت دون حرمان من الطعام أو خوف من عودة زيادة الوزن مرة أخرى بعد التوقف عن إتباع الرجيم.

سلبيات نظام نقاط


>وتشمل سلبيات نظام نقاط أنه يسمح بتناول بعض الأطعمة غير الصحية التى تزيد نسبة الكولسترول والدهون فى الجسم إذا استمر الشخص عليه فترات طويلة، كما أنه لا يراعى تقسيم الوجبات وتوزيعها على فترات زمنية مناسبة ما يؤثر سلبا على نشاط عمليات الهضم فى الجسم.

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