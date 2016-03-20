بالفيديو – ريال يضرب إشبلية مبكرا.. بنزيمة يعود للتسجيل من صناعة بيل

عاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للتهديف من جديد بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في شباك إشبيلية.

وصام اللاعب الفرنسي عن التهديف منذ 7 فبراير السابق أمام جرانادا في الأسبوع الـ23 من الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إشبيلية يوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 6 انطلق جارث بيل في الناحية اليمنى ثم حول الويلزي الكرة بيمناه عرضية متقنة حولها بنزيمة بتسديدة مباشرة قوية في شباك الضيوف.

وبعد هدف المهاجم الدولي أصبح رصيد أهدافه 20 هدف بفارق 7 أهداف عن كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين بـ27.

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