في_إفريقيا تعرف على مباريات دور الـ16 لدوري الأبطال.. مواجهات نارية

انتهى دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا ليسفر عن مواجهات نارية منتظرة في دور الـ16 من البطولة.

الثنائي المصري الأهلي والزمالك تأهل بنجاح لدور الـ16 بعد تخطي ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي ويونيون دوالا الكاميروني على الترتيب.

من الجزائر نجح مولودية بجاية ووفاق سطيف وصيف النسخة الماضية في التأهل. بينما النجم الساحلي التونسي هو ممثل تونس الوحيد وذلك بعد خروج الإفريقي.

الوداد المغربي هو أيضا ممثل المغرب الوحيد في البطولة وذلك بعد خروج أولمبيك خريبكة بسبب النجم الساحلي. ومن ليبيا يتواجد أهلي طرابلس والمريخ السوداني من السودان.

وستلعب مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال أحد أيام 8 أو 9 أو 10 أبريل المقبل. على أن تقام مباريات العودة أحد أيام 19 أو 20 من نفس الشهر.

وفيما يلي مواجهات دور الـ16 من البطولة والتي ستشهد مباريات قوية ومثيرة للغاية:

الزمالك ضد مولودية بجاية ( العودة في الجزائر).

يانج أفريكانز التنزاني ضد الأهلي ( العودة في مصر).

أنيمبا النيجيري ضد النجم الساحلي (العودة في تونس).

الوداد ضد مازيمبي الكونجولي (العودة في الكونجو).

المريخ ضد وفاق سطيف (العودة في الجزائر).

أسيك من كوت ديفوار ضد أهلي طرابلس (العودة في تونس لعدم خوض مباريات في ليبيا).

الملعب المالي ضد زيسكو الزامبي (العودة في زامبيا).

فيتا كلوب الكونجولي ضد صان داونز الجنوب إفريقي (العودة في جنوب إفريقيا).