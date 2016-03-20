"صحافة المواطن": استغاثة لوزارة الصناعة لتجاهل مطالب المستوردين

أرسل القارئ، على أبو طالب، استغاثة لوزير التجارة والصناعة ، لتجاهله مطالب المستوردين، وإصررا المسئولين على تطبيق القرارات المقيدة للاستيراد، والتى سترفع الأسعار بالسوق لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة، فضلا عن تعزيز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين، موضحا أنه من المقرر تنظيم وقفة أمام وزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء المقبل، لرفض تلك القرارات، والتى سوف تضم المستوردين والعمال وسائقى سيارات النقل، ومستخلصين الجمارك، وأصحاب محلات الجملة والقطاعى، وكل المتضررين من القرارات الأخيرة لوزير التجارة والصناعة .

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