استخدام البنات حبوب منع الحمل قبل الزواج والسبب ..؟ وهل له أضرار على الحمل بعد الزواج ؟

اصبح الآن من العادى جدا إستخدام البنات لحبوب منع الحمل قبل الزواج والأكثر من ذلك ان الأطباء يصفونه للبنات بطريقة كثيرة جدا مما جعلها عادة طبيعية عند كل البنات ولكن السؤال يكمن هنا فى هل حبوب منع الحمل لها أضرار على الحمل بعد الزواج ؟؟ هل له أضرار على الرحم ؟ سنجاوب على كافة الأسئلة وسنغرض كل الجوانب السلبية والإيجابية لإستخدام حبوب منع الحمل .

استخدام حبوب منع الحمل قبل الزواج :

أكدت العديد من الطبيبات المتخصصات فى أمراض النساء أن حبوب منع الحمل توصف للبنات قبل الزواج لعلاج الأمراض المتعلقة بالإضرابات الهرمونية وتوصف أيضا للبنات المصابة بمتلازمة تكيس المبايض وخاصة أن أعراضها تظهر على البنات بشكل واضح ومن أهمها : نمو الشعر بطريقة كثيفة وفى أماكن غير مرغوب فيها ، أو ظهور حب الشباب .

وأوضح الأطباء أن هناك فوائد كثيرة جدا من استخدام حبوب منع الحمل قبل الزواج ومنها :

تستخدم حبوب منع الحمل لإنتظام الدورة الشهرية وعلاج التقلصات الخاصة بالطمث .

علاج المشاكل الهرمونية والتى تؤدى لظهور حب الشباب .

لعلاج التهابات الرحم .

والكثير من الفوائد الرائعة لحبوب منع الحمل واغلبها للوقاية من سرطان الرحم وسرطان المبايض .

ولكن من الضرورى معرفة أن حبوب منع الحمل لها استخدامات وفوائد كثيرة غير منع الحمل ولكن لابد من أخذه تحت استشارة الطبيب وبعد عمل الفحوصات اللازمة لمعرفة اذا كان من الضرورى اخذها أو هناك علاجات أخرى تصلح غير حبوب منع الحمل .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads