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وزير الصحة يناقش تحسين الخدمات الصحية مع سفير اليابان بمصر

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وزير الصحة يناقش تحسين الخدمات الصحية مع سفير اليابان بمصر وزير الصحة يناقش تحسين الخدمات الصحية مع سفير اليابان بمصر

وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين

استقبل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي ، سفير دولة اليابان بمصر السيد تاكيهيرو كاجاوا، وذلك بمقر ديون عام وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد .

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد ، إلى أن الزيارة تأتي في إطار تحسين الخدمات الصحية والطبية؛ لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

وقال مجاهد إن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من أجل تحسين نظام الرعاية الصحية في ، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات نظام التأمين الصحي المصري، للوصول إلى تحقيق التغطية الشاملة التي تم إدراجها ضمن الأهداف المستدامة من قبل الأمم المتحدة عام 2015.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تنمية الموارد البشرية، والذي يعد من أهم جوانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمة ذات جودة عالية، يمثل أحد أهم ركائز التعاون المثمر بين مصر واليابان، حيث تم مناقشة زيادة عدد الفرص المتاحة للأطباء المصريين لإتمام دراستهم باليابان، وكذلك الاهتمام بإتاحة الفرص لتدريب أعضاء هيئة التمريض باليابان، كما تم مناقشة استقدام خبراء يابانيين لتدريب الكوادر البشرية في مصر وذلك لتوسيع أعداد المنتفعين بالمنح التدريبية.

وأكد مجاهد أن اليابانية دأبت دوما على المساهمة في تحسين صحة الأم والطفل في مصر، مشيرا إلى التجربة الناجحة لتنفيذ مشروعات التعاون المتنوعة في مستشفى الأطفال التابعة لجامعة القاهرة منذ عام 1982.

كما أن التعاون بين الجانبين سيمتد إلى مجال التكنولوجيا الطبية والمعدات الطبية وتنمية العنصر البشري، وذلك من خلال تشجيع الشركات العاملة في هذا الحقل.

وأوضح المتحدث أن التعاون بين البلدين سيتطرق إلى تنمية ودعم الدول الأفريقية، عن طريق التعاون الثلاثي بين مصر واليابان ودول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية في مجال الرعاية الصحية، من خلال جامعة القاهرة والجهات المعنية الأخرى، عن طريق تشجيع تدريب الأطباء وأطقم التمريض، والتدريب على مكافحة العدوى في المستشفيات.

أ ش أ

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