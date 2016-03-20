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الإنتهاء من إعداد ​ال​مخططات التفصيلية لقرى شطب وموشا والعقال البحري بأسيوط

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الإنتهاء من إعداد ​ال​مخططات التفصيلية لقرى شطب وموشا والعقال البحري بأسيوط الإنتهاء من إعداد ​ال​مخططات التفصيلية لقرى شطب وموشا والعقال البحري بأسيوط

محافظ أسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن الإنتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لقرى موشا وريفا وشطب التابعة لمركز أسيوط وقرية العقال بحرى التابعة لمركز البدارى .

جاء ذلك عقب موافقته على المخططات التفصيلية بحضور مسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة. وقال محافظ أسيوط “بالإنتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لهذه القرى يتم الإنتهاء من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للقرى بمحافظة أسيوط بالكامل والذى تم خلاله إعداد المخطط التفصيلى لـ 205 قرية على مستوى المحافظة”. وأضافت المهندسة إيمان على مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة أسيوط أن إعتماد المخططات التفصيلية يأتي تسهيلاً على المواطنين لإستصدار رخص البناء وإعداد مشروعات التقاسيم ومنع البناء العشوائي فضلا عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة.

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