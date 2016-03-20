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صور.. وصول جثمان شهيد العريش إلى مسقط رأسه أسيوط

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Captureتقيم بعد قليل مديرية أمن أسيوط جنازة عسكرية للشهيد المجند سعد أحمد محمد والذي استشهد في الهجوم الارهابي الذي وقع على كمين ” الصفا ” بالعريش مساء أمس السبت.

كان جثمان الشهيد وصل قبل قليل الى مسجد العباسي بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بأسيوط وكان في استقباله المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء عبدالباسط دنقل مدير امن اسيوط واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية واللواء أشرف رياض رئيس فرع الامن العام وضباط وقيادات مديرية امن اسيوط، حيث يخرج جثمان الشهيد عقب صلاة العشاء من مسجد العباسي بقرية الواسطى الى مدافن العائلة بنفس القرية.

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