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مولودية بجاية يُقصي الإفريقي ويضرب موعدا مع الزمالك.. ' العودة في الجزائر '

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مولودية بجاية يُقصي الإفريقي ويضرب موعدا مع الزمالك.. ' العودة في الجزائر ' مولودية بجاية يُقصي الإفريقي ويضرب موعدا مع الزمالك.. ' العودة في الجزائر '

نجح نادي مولودية بجاية الجزائري في الفوز على الإفريقي التونسي 2-0 لينجح في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا ويضرب موعدا مع الزمالك.

الإفريقي فاز على المولودية ذهابا في تونس بهدف مقابل لاشيء.

ولكن نجح المولودية في قلب الطاولة في الإياب وعلى ملعبه ووسط جماهيره ليفوز بثنائية بفضل نداي عمر ومورجان بيتورنجال في الدقيقتين 59 و63.

الزمالك نجح في التأهل على حساب يونيون دوالا الكاميروني وأنتظر المتأهل من مواجهة الإفريقي وبجاية.

وسيحل مولودية بجاية الجزائري ضيفا على الزمالك أحد أيام 8 أو9 أو10 أبريل في ذهاب دور الـ16.

قبل أن يرحل الزمالك أحد أيام 19 و20 أبريل إلى الجزائر لمواجهة وصيف الجزائر الموسم الماضي.

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