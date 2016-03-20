إخلاء سبيل مدير مديرية الشباب والرياضة بكفالة مالية فى قضية وادى دجلة

أمرت نيابة الأموال العامة منذ قليل بإخلاء سبيل محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات لاتهامه بالموافقة على إصدار لائحة نادى وادى دجلة المخالفة لقانون الشباب والرياضة، والتى سهلت لرئيس النادى ماجد سامى الاستيلاء على أموال الأعضاء.

وفى السياق نفسه تسلمت نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادى وادى دجلة الرياضى التى تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادى، تنفيذًا لقرار النيابة.

وتقوم النيابة حاليًا بفحص المستندات وتوثيقها مع المستندات والتحريات التى قدمتها مباحث الأموال العامة، بعد بلاغات أعضاء نادى وادى دجلة التى تتهم رئيس النادى بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى.

كانت قوة من مباحث الأموال العامة داهمت نادى وادى دجلة الرياضى، على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادى المهندس ماجد سامى، والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى.

يذكر أن عددًا من الأعضاء تقدموا فى الفترة من 2010 حتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها ادارة نادى وادى دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادى ومن حق الأعضاء دخولها وفقًا لعقد الاشتراك الموقع.

- الأموال العامة تتسلم المستندات المضبوطة بجميع فروع نادى وادى دجلة لفحصها