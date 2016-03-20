جنايات أسيوط تقضى بالإعدام لفلاح قتل 8 من أفراد أسرته والمؤبد لمساعده

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الحادية عشر، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم رمضان سيد موسى، لقيامه بقتل 8 من أفراد أسرته هم زوجته وطليقته التى هى أرملة شقيقه وأبنائه الأربعة ونجل شقيقه مع سبق الإصرار والترصد، وشقيقة طليقته وإصابة نجلة شقيقه، كما قضت هيئة المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد للمتهم أحمد أحمد سعد عطا الله، لاتهامه بمساعدة الأب على ارتكاب الجريمة.

كانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهم رمضان سيد، فلاح، إلى مفتى الديار المصرية فى القضية رقم 8731 لسنة 2013 جنايات الفتح، لأخذ رأيه الشرعى لاتهامه بقتل 8 من أسرته هم زوجته وأبنائه الأربعة وطليقته "أرملة أخيه" ونجل شقيقه وشقيقة طليقته عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، واصاب نجلة شقيقه، بعد أن حاول المتهم الاستيلاء على أموال طليقته ، فرفضت فأجبرها على توقيع شيكات بمبالغ مالية كبيرة، وحددت المحكمة اليوم 20 مارس 2016 النطق بالحكم بعد تصديق المفتي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013، حيث المذبحة الأسرية التى شهدتها قريتا أولاد سراج والواسطي بمركز الفتح بأسيوط عندما تجرد أب من كل المشاعر الآدمية، وقتل‏7 من أسرته وأصاب اثنين بسبب خلافات مع طليقته التى هى فى الأساس أرملة شقيقه المتوفى بعد رفضها الرجوع إليه ثم توفت ابنته فى اليوم الثانى للواقعة ليصل عدد الضحايا إلى 8.‏

أحضر المتهم رمضان سيد موسى، فلاح، سلاحًا ناريًا بحوزته، واستعان بـ"أحمد سعد عطا الله، موظف بجامعة أسيوط، واستقلا دراجة بخارية لمساعدته فى الانتقال بين قرية الواسطى وأولاد سراج اللتين ارتكب فيهما الجريمتين وقتل ضحاياه الثمانية.

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