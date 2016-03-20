بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب 4 قطع حشيش لسلطنة عمان داخل نعل الحذاء

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب مصرى تهريب 4 قطع حشيش داخل نعال حذائه، وتم منعه من السفر وإحالته للنيابة العامة.

وكان الراكب "محمد. غ" قد تقدم للسفر إلى سلطنة عمان عبر الطائرة العمانية المتجهة إلى مسقط، واشتبهت به الخدمات الأمنية وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على شىء، فتم اتخاذ قرار بتفتيشه ذاتيا، حيث تم اكتشاف خلع نعليه وتثبيت 4 قطع حشيش بداخله.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمنعه من السفر وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة المخدر المضبوط.



>