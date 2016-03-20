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مباحث المطار تلقى القبض على 39 هاربًا من تنفيذ 55 حكمًا قضائيًا

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مباحث المطار تلقى القبض على 39 هاربًا من تنفيذ 55 حكمًا قضائيًا مباحث المطار تلقى القبض على 39 هاربًا من تنفيذ 55 حكمًا قضائيًا
ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، القبض على 39 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 55 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك أثناء تنفيذ حملة امنية مكبرة بالمطار تنفيذًا لتوجيهات اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار.

وأوضح مصدر بالمطار، أن اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار، قاد حملة أمنية شارك فيها جميع ضباط الإدارة العامة لشرطة الميناء، بإشراف العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، وذلك لضبط الإيقاع الأمنى داخل صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات ومداخل ومخارج المطار.

وأفاد المصدر أنه تم الاشتباه فى المضبوطين وبفحصهم أمنيًا تبين طلب عدد منهم لتنفيذ أحكام تنوعت ما بين تزوير ومخدرات وحيازة سلاح وخيانة أمانة وتبديد وسرقة تيار كهربائي، وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها.

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مصر 365

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