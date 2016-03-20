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بالصور.. الآلاف من أهالى قرية الواسطى بأسيوط يشيعون جثمان شهيد كمين العريش

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بالصور.. الآلاف من أهالى قرية الواسطى بأسيوط يشيعون جثمان شهيد كمين العريش بالصور.. الآلاف من أهالى قرية الواسطى بأسيوط يشيعون جثمان شهيد كمين العريش
شيع منذ قليل الآلاف من أهالى قرية الواسطى جثمان شهيد كمين العريش الشهيد سعد أحمد سعيد الذى استشهد مساء أمس فى الهجوم الإرهابى الذى وقع على كمين الصفا بالعريش.

وشيعت الجنازة من مسجد العباسى بقرية الواسطى حيث وصل جثمان الشهيد سعد أحمد سعيد إلى مسجد العباسى بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

وكان فى استقباله المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية واللواء أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام وضباط وقيادات مديرية أمن أسيوط، حيث خرج جثمان الشهيد عقب صلاة العشاء من مسجد العباسى بقرية الواسطى إلى مدافن العائلة بنفس القرية.

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(1)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(2)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(3)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(4)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(5)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(6)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(7)

الآلاف-من-أهالى-قرية-الواسطى-بأسيوط-يشيعون-جثمان-شهيد-كمين-العريش-(8)


>- مديرية أمن أسيوط تعلن تشييع جثمان شهيد كمين العريش
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