سفير مصر بالرياض: التنسيقى المصرى السعودى وضع أطر تعاقدية جديدة بين البلدين

أشاد السفير ناصر حمدى سفير مصر بالرياض بنتائج اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى ونجاحه فى تناول سبل دعم العلاقات والأطر التعاقدية التى تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية وذلك على مدار اجتماعاته السابقة واليوم .

وقال فى تصريحات فى ختام أعمال الاجتماع الخامس للمجلس برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى للجانب المصرى والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية للجانب السعودى أن "الاجتماعات مهدت بالكامل لدعم العلاقات الثنائية وحتى يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقبة للقاهرة فى الأسبوع الأول من أبريل المقبل ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد السفير ناصر حمدى سفير مصر بالرياض أن هذه الاجتماعات أسست لوضع إطار تعاقدى جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات للبدء فى انطلاقة جديدة وتنفيذ تلك الاتفاقيات ووضع افاق جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونوه السفير ناصر حمدى بأن مشاركة محافظ البنك المركزى طارق عامر فى اجتماعات المجلس اليوم كان له أثر طيب على الاجتماع حيث شرح باستفاضة أوضاع الاقتصاد المصرى مما بث الطمأنينة لدى الجانب السعودى عن وضع الاقتصاد المصرى والسياسات التى اتخذها ويتخذها البنك المركزى الفترة الماضية ومستقبلا.

>

- بالصور.. وزيرة التعاون الدولى تترأس الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى.. توقيع اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء.. واتفاق مع المملكة لتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات

>

>